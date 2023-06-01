Президентство Орбана в ЄС: Європарламент ухвалив резолюцію проти Угорщини

Депутати Європарламенту 1 червня запропонували резолюцію щодо обмеження головування Угорщини в ЄС у 2024 році. За документ із засудженням дій угорського уряду проголосувала більшість європарламентарів.

У Європейському парламенті заявили, що Угорщина не зможе виконувати завдання під час головування у Раді ЄС у 2024 році, оскільки уряд Орбана систематично намагається підірвати фундаментальні європейські цінності. Про це передає кореспондентка 24 Каналу із пленарного засідання у Брюсселі.

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Європарламент схвалив резолюцію щодо головування Угорщини в ЄС

До головування Угорщини у Раді ЄС ще рік, а у Брюсселі вже закликають вжити необхідних заходів, щоб Орбан не отримав "п'єдестал" для просування своєї пропаганди. Окрім того, члени Європейського парламенту занепокоєні тим, що Угорщина нехтує виконаннями пропозицій Єврокомісії щодо організації виборів, свободи слова, протидії корупції.

У схваленій резолюції європарламентарі поставили під сумнів те, що Будапешт зможе виконувати обов'язки високого рівня у Раді ЄС, оскільки Угорщина роками відступає від демократії та порушує верховенство права. Резолюцію підтримали 442 євродепутати, 144 виступили проти, а 33 – утрималися.

Політика Угорщини вже накладає вето на важливі рішення, наприклад, на підтримку України, що дуже сильно підтримує довіру до нас. Орбан вже публічно заявив, що спробує проштовхнути свій порядок денний під час головування в Раді ЄС, але це не має бути задачею країни, яка займає пост президента,

– сказав європарламентар Тіїс Рейтен.

Європарламентарка від групи Renew Europe Софі ін'т Велд закликала колег скоротити співпрацю до мінімуму у разі, якщо Угорщина все ж таки буде головувавши у ЄС. Вона запропонувала передати президентство у Раді не уряду Орбану, а незалежним ЗМІ та громадським організаціям, яких змусили замовчати у Будапешті.

Чому європарламентарі прагнуть обмежити Угорщину в головуванні ЄС

Під час дебатів у Європарламенті французька народна обраниця від "Партії Зелених" Гвендолін Дельбос Корфілд заявила, що члени ЄП просять розпочати перший крок в усуненні Угорщини від головування в Раді ЄС. Вона виступила проти порушення прав людей, зокрема прийнятий парламентом Угорщини закон про легалізацію анонімних доносів на членів ЛГБТК-ком'юніті.

Президентка Угорщини Каталін Новак наклала вето на скандальний законопроєкт щодо доносів на одностатеві сім'ї.

"Це світ, у якому угорський уряд хоче, щоб ми всі жили в паралельному світі, натхненному Володимиром Путіним, де права меншин не захищені, де райдужні сім'ї незаконні, де російська війна в Україні не визнається, де європейські цінності та визначення демократії правлять закон та основні права заперечуються", – заявила євродепутатка.

Під час дебатів вступив і шанувальник Орбана, угорський євродепутат Балаш Хідвегі. Він зазначив, що противники уряду Орбана, а також угорські ліві євродепутати намагаються перешкодити Угорщині отримати кошти. Крім того, член парламенту заявив, що якщо десь і є корупція та відсутність верховенства права, то це у Брюсселі.

Зараз цей дім (Європарламент – 24 канал) став в'язнем екстремістських депутатів Європарламенту, які втратили контроль і атакують Угорщину вдень і вночі. Так звані проєвропейські прихильники верховенства права зараз намагаються перешкодити Угорщині взяти на себе головування в Раді, але тим самим вони порушують законодавство ЄС,

– розкритикував більшість угорський європарламентар.

Резолюція Європарламенту не може заборонити Угорщині головувати у ЄС. Над цим рішенням повинна працювати Рада Європейського Союзу. Окрім того, зараз немає чіткої позиції, як можна було б виключити Угорщину із послідовності ротаційних президентств в ЄС з юридичної точки зору. Проте, не виключено, що резолюція євродепутатів стане поштовхом для подальших дій.