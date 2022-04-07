Європарламент хоче виключити Росію з G20, Радбезу ООН, Інтерполу, СОТ і ЮНЕСКО
Джерело:Європейський парламент
Депутати Європарламенту закликали лідерів ЄС виключити Росію з впливових багатосторонніх організації, таких як G20, ООН, Інтерпол та інших. Вони пояснили це небажанням повертатися до справ з країною-агресором.
В Європарламенті запропонували виключити Росію, яка цинічно напала на Україну та коїть геноцид наших громадян, з впливових організацій, у яких країна-агресор ще має право голосу.
Важливо Кожен мій ранок починається з Маріуполя, – Зеленський виступив перед парламентом Греції
Повна та ефективна імплементація існуючих санкцій по всьому ЄС і міжнародними союзниками ЄС тепер має бути пріоритетом,
– підкреслили в Європарламенті.
Депутати Європейського парламенту звернулись до лідерів країн із закликом виключити Росію з G20, Ради ООН з прав людини, Інтерполу, СОТ, ЮНЕСКО та інших.
Це було б важливою ознакою того, що міжнародне товариство не має наміру просто повернутися до повсякденних справ з державою-агресором,
– заявили в парламенті.
Дивіться також: Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата у члени Євросоюзу