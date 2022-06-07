Європарламент рекомендує лідерам ЄС на саміті у червні надати Україні статус країни-кандидатки

23:42

Європарламент рекомендуватиме главам держав та урядів ЄС, що зустрінуться на саміт 23 – 24 червня, надати Україні статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу. Крім того, західні партнери підтримають запит нашої держави щодо постачання зброї для відбиття російської агресії.