Європарламент рекомендує лідерам ЄС на саміті у червні надати Україні статус країни-кандидатки
7 червня 2022 , 23:42Читать новость на русском
Європарламент рекомендуватиме главам держав та урядів ЄС, що зустрінуться на саміт 23 – 24 червня, надати Україні статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу. Крім того, західні партнери підтримають запит нашої держави щодо постачання зброї для відбиття російської агресії.
Про під час пленарного засідання Європейського парламенту від 7 червня заявив голова Комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макалістер.