В Європарламенті розкритикували Орбана, а прем'єр Словаччини подарував йому новий шарф

24 листопада 2022 , 14:35
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Джерело:

Euractiv

Депутати Європарламенту відповіли на дії Віктора Орбана, який вдягнув шарф з історичною картою "Великої Угорщини". На ній є частина України, Словаччини, а також Румунії, Хорватії та Сербії.

У Європарламенті дії прем'єра Угорщини розкритикували. Очільник МЗС Словаччини Растіслав Качер про цей жест сказав – "огида і бруд".

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У Європарламенті розкритикували Орбана

Оприлюднену заяву ініціював Іван Штефанець – голова словацької делегації в Європейській народній партії Європарламенту. Документ підписали й інші словацькі депутати  Європарламенту. 

…Недоречним та таким, що суперечить духу і правилам, на яких побудований Європейський Союз,
– назвала жест словацька делегація в Європарламенті. 

Окрім того, на вчинок Віктора Орбана відреагували і інші депутати. Зокрема, очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський назвав вчинок "неприйнятною провокацією".

Також вже запланована зустріч прем'єрів країн Вишеградської четвірки – Чехії, Словаччини, Польщі та Угорщини – вперше з початку війни. 

Прем'єр Словаччини потролив Орбана

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер також прокоментував вчинок Орбана. Посадовець опублікував фото з угорським прем'єром. 

Помітив, що у Віктора Орбана старий шарф, тож подарував йому сьогодні новий,
– заявив Гегер. 

На світлині політики у шарфах з написом "Словаччина" та словацьким гербом. 


Прем'єр Словаччини опублікував світлину з Орбаном / Фото Едуарда Гегера

Що цьому передувало: коротко 

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Автор: Діана Квасневська