Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

У Європарламенті закликали ЄС працювати над тим, щоб якнайшвидше надати Україні статус кандидата на вступ у Євросоюз. Там вже проголосували за відповідну резолюцію.

Таким чином статус кандидатства дуже важливий. Він дасть офіційне визнання європейської перспективи України.

До речі Представники ЄС вийшли із залу, коли там почав виступати путінський поплічник Лавров

Рішення ухвалили майже одноголосно

Документ резолюції називався "Російська агресія проти України". За нього проголосували депутати Європарламенту на позачерговому засіданні. Його скликали 1 березня через російську агресію проти України.

Загалом проголосували 676 осіб:

"За" – 637;

"Проти" – 13;

Утрималися – 26.

Слід зауважити, що більшість із присутніх євродепутатів були на засіданні у футболках з українськими прапорами. Також на столах у залі було багато маленьких жовто-блакитних прапорців.

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