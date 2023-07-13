Україна отримає більше боєприпасів та ракет: Європарламент ухвалив важливе рішення

Євросоюз затвердив план зі збільшення виробництва ракет та боєприпасів. Відповідне рішення парламент ухвалив 13 липня.

Усе для подолання поточного дефіциту, наголосили у пресслужбі Європарламенту. Про це пише 24 Канал.

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Доставку боєприпасів і ракет планують прискорити

Акт на підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) має на меті прискорити доставку боєприпасів і ракет до України та допомогти державам-членам поповнити свої арсенали,

– підкреслили в Європарламенті.

Додали, що запроваджуючи цільові заходи, зокрема фінансування у розмірі 500 мільйонів євро, ASAP має на меті збільшити виробничі потужності ЄС для усунення поточної нестачі оборонної продукції, такої, як артилерійські боєприпаси, ракети та їхні компоненти.

Євродепутати також наполягали на тому, аби країни ЄС забезпечували нашу державу боєприпасами, що фінансуються згідно з цим законодавством, без експортних обмежень.

Сьогоднішнє голосування знаменує собою ще один крок вперед для безпеки та оборони Європи, а також у нашій непохитній підтримці України перед обличчям російської агресії. Ми виконали найнагальніший аспект закону: забезпечення більшої кількості боєприпасів для України. Це свідчення солідарності Європи та нашої колективної безпеки,

– підкреслив керівник переговорної групи Крістіан Бушой.

Відповідне рішення набрало 505 голосів, ще 56 "проти", а 21 – "утримався". Втім, тепер його має схвалити Рада.

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Коротка довідка про ASAP