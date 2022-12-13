Європарламент звільнив віцепрезидентку Кайлі через справу про корупцію

Європейський парламент 13 грудня вирішив звільнити з посади віцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі. Все через те, що представниця грецької соціалістичної партії PASOK, потрапила у корупційний скандал.

Бельгійська поліція провела обшуки в офісах Європейського парламенту. За даними федерального прокурора Бельгії, за декілька днів відбулося вже 20 обшуків.

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Під час обшуків поліція вилучила:

комп'ютери,

мобільні телефони,

600 000 євро готівкою в одному з будинків,

а також 150 000 євро у квартирі, що належить одному з членів Європарламенту,

ще "кілька сотень тисяч євро" знайшли в номері брюссельського готелю.

ІТ-рахунки 10 співробітників парламенту були заморожені з метою збереження даних для слідства.

У чому звинувачують Єву Кайлі

Колишню віце-президентку Європарламенту Єву Кайлі звинувачують у корупції під час вибору Катару для проведення чемпіонату світу. За деякими даними, Катар, який нині приймає чемпіонат світу з футболу, намагався вплинути на рішення Європейського парламенту, даючи великі суми грошей.

44-річна колишня ведуча телевізійних новин була в складі делегації, яка відвідала Катар на етапі підготовки до світової першості і дійшла позитивного висновку про дотримання азійською країною прав робітників на обʼєктах майбутнього турніру. У цій справі вже чотирьом особам висунули звинувачення.

Тепер Єва Кайлі перебуває у в'язниці у Брюсселі, а її адвокат наполягає, що вона невинувата і "не має нічого спільного з катарськими хабарями".