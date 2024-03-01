В Європарламенті закликали до внутрішніх реформ ЄС перед розширенням: що пропонують

В Європарламенті відбулися дебати щодо необхідності внутрішніх реформ в Євросоюзі перед приєднанням нових держав-членів ЄС. Доповідачі пропонують скасувати право на вето та переглянути склад ЄП та Єврокомісії.

Нагальність дебатів на цю тему з'явилась після збільшення кількості країн-кандидатів на вступ до ЄС. Детальніше про дебати розповіла кореспондентка 24 Каналу.

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В Європарламенті вважають, що змін потребує і ЄС

В Європарламенті вважають, що разом з реформами, які проводять країни-кандидати, змінюватися має і сам Євросоюз.

Віцепрезидент Європарламенту Педро Сілва Перейра під час доповіді наголосив на важливості інституційних та бюджетних реформ. За його словами, ЄС, який матиме 35 держав-членів не зможе функціонувати за чинними правилами. Зокрема, він пропонує прибрати право на вето.

Нам потрібно розширити практику прийняття рішень кваліфікованою більшістю, щоб зменшити ризик тупикових ситуацій з правилом одностайності, спростити процедури прийняття рішень і переглянути систему зважування голосів у Раді,

– сказав Педро Сілва Перейра.

Європарламентар каже і про необхідність перегляду складу Європарламенту, зазначивши, що можливо його чисельність має бути збільшена. Педро Сілва Перейра пропонує переосмислити склад Єврокомісії та провести бюджетну реформу.

Було б несерйозно продовжувати амбітний процес розширення, не гарантувавши спочатку належного стану європейського бюджету і не запобігаючи наслідкам для життєво важливих європейських політик, таких як політика згуртованості та сільськогосподарська політика,

– сказав він.

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час дебатів погодився, що обидві реформи мають просуватися паралельно. Він зазначив, що представлену доповідь використають під час підготовки пропозицій щодо реформ з боку Єврокомісії.

"Розширюючи союз, ми повинні також його поглиблювати. Ми можемо і повинні робити це одночасно. Ми повинні використовувати розширення як каталізатор прогресу та реформ", – сказав Дідьє Рейндерс.

2024 має стати часом реальних перемовин щодо вступу, – Зеленський

На цьому президент України наголосив у своєму вечірньому зверненні 29 лютого. Він зауважив, що того дня провів нараду щодо європейського напрямку. Йдеться про відносини України з ЄС, завдання на цей рік.

Наш пріоритет очевидний: усі домовленості, які є, мають виконуватись, і кожне слово, яке звучить, має працювати в реальності. Україна забезпечує саме такий підхід на європейському напрямку. І саме завдяки цьому ми вже досягли історичних результатів,

– наголосив він.

Глава держави зазначив, що 2024 рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу нашої держави до ЄС. Зеленський додав, що навесні можемо розпочати та зробити перші переговорні кроки. Водночас цей рік має стати часом максимального прагматизму у відносинах з сусідами.