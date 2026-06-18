Україна та ЄС наближаються до створення Європейської антибалістичної системи, – Зеленський

Європейський Союз спільно з Україною у четвер, 18 червня, нарешті зроблять перший крок до створення майбутньої Європейської антибалістичної системи.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, повідомляє 24 Канал.

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Чого чекати від "Рамштайну?

Володимир Зеленський повідомив, що в Брюсселі буде низка зустрічей, а також чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Підготовка до відповідного заходу розпочалася ще раніше.

За його словами, напередодні відбулася зустріч з генсеком НАТО Марко Рютте та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Президент подякував Берліну та іншим союзникам за підготовку нових рішень у рамках зустрічі.

Крім вищезгаданого, глава держави водночас додав, що серед ключових тем сьогоднішньої зустрічі будуть питання стосовно посилення української протиповітряної оборони, постачання систем Patriot та антибалістичних ракет.

Президент каже, що до нових пакетів підтримки у рамках PURL вже готові долучитися від 9 до 11 держав-партнерів. Також обговорюватимуть створення Європейської антибалістичної системи, ініціатором якої виступила Україна.

На його думку, реалізація подібного проєкту потребує широкої співпраці з партнерами, їхніми урядами та оборонними компаніями. Він наголосив, що така співпраця є важливою для посилення захисту від можливих небезпек.

Сьогодні у нас повинна бути дуже важлива подія, коли німецькі представники зможуть поділитися з українцями тим, що нам потрібно, а ми поділимося тим, що їм потрібно для того, щоб зробити перший крок до майбутньої антибалістичної системи,

– зазначив він.

До речі, також у коментарі журналістам Володимир Зеленський прокоментував обстріл Москви й наголосив, що це є логічною відповіддю на удари по Україні, зокрема на нещодавній обстріл Києво-Печерської лаври у Києві.