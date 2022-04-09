Європейська мовна спілка досі не виключила Росію, але вже направила їй листа

Європейська мовна спілка (EBU) направила Росії листа, у якому висловила намір виключити її пропагандистські ЗМІ зі спілки. Країну-агресорку звинуватили у невиконанні її зобов'язань щодо членства.

Відповідне рішення прийняла напередодні виконавча рада спілки щодо Всеросійської державної телерадіокомпанії (ВДТРК). Про це 24 каналу повідомили поінформовані джерела.

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Після ретельного розгляду ми хочемо повідомити вас, що, враховуючи всі події, Виконавча рада має намір призупинити членство RTR в EBU на підставі того, що RTR більше не виконує свої зобов’язання щодо членства,

– йдеться у листі.

В EBU зазначили, які російські дії привели до такого рішення

Росія зобов'язала ЗМІ використовувати лише інформацію та дані, отримані з офіційних російських джерел, якщо це стосується війни в Україні.

У Росії карають позбавленням волі до 15 років за "дискредитацію" розгортання російських збройних сил, будь-які заклики до санкцій проти Росії та будь-яке поширення нібито неправдивої інформації про збройні сили.



Лист EBU Всеросійській державній телерадіокомпанії (ВДТРК) (сторінка 1)



Лист EBU Всеросійській державній телерадіокомпанії (ВДТРК) (сторінка 2)

На 45 день війни Росія все ще в спілці

Важливо, що Європейська мовна спілка досі не виключила Росію, а лише повідомила про такий намір. Наразі виконавча рада очікує від ВДТРЕ надасть відповідь до 11 травня. І лише після цього, 25 травня, буде прийняте остаточно рішення.

Нагадаємо, що Росію дискваліфікували з Євробачення-2022. З таким зверненням Суспільне звернулося до спілки ще на початку повномасштабної війни. Крім того, Україна вимагала припинити членство російських пропагандистських ЗМІ у європейській спільноті суспільних мовників. Зокрема йшлось про "Перший канал" та Всеросійську державну телевізійну та радіомовну компанії. Але цього досі не зробили.

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