Європейська організація з ядерних досліджень CERN призупиняє статус Росії спостерігача

Цивілізований світ продовжує розривати будь-які зв'язки з країною-агресоркою. Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) призупиняє статус Росії як країни-спостерігача через війну в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі організації. Також організація зупиняє співпрацю із російськими інститутами.

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Там зазначили, що 23 держави-члени CERN засуджують військове вторгнення Росії. Крім того, у керівництві CERN висловили слова підтримки українцям щодо загибелі людей та моторошних гуманітарних наслідків.

Керівництво та персонал CERN, а також наукова спільнота країн-членів CERN працюють над тим, щоб зробити свій внесок у гуманітарні зусилля в Україні та допомогти українській спільноті в CERN,

– підкреслили в CERN.

Україна є асоційованим членом СERN, і українські вчені беруть активну участь у багатьох експериментах та діяльності лабораторії. Європейська організація з ядерних досліджень планує дотримуватися всіх чинних міжнародних санкцій, як наголосили у заяві.

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