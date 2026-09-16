Проти Путіна і Трампа: у ЄС анонсували новий безпековий союз за участі України

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пропонує створити Європейську раду безпеки. Ця ідея виникла ще у 1980-х роках.

Свою пропозицію Урсула фон дер Ляєн озвучила 16 вересня під час щорічного виступу про стан Європейського Союзу, пише Politico.

Чому фон дер Ляєн пропонує створення Європейської ради безпеки?

Президентка Європейської комісії заявила, що запропонує створити новий безпековий форум для лідерів ЄС та інших близьких за поглядами країн у відповідь на посилення російських атак і погіршення відносин зі США.

Ми вже давно обговорюємо формат зустрічей лідерів, присвячений безпеці нашого континенту, до якого були б залучені такі партнери, як Україна, Велика Британія, Норвегія, Канада та інші,

– сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, зараз така ініціатива стала ще більш нагальною через характер і масштаби ризиків, що виникли.

Пропозиція з'явилася на тлі побоювань, що Європа не здатна належним чином реагувати на дедалі частіші порушення повітряного простору, кібератаки та спроби диверсій.

Це відбувається на тлі загострення, пов'язаного з повномасштабною війною Росії проти України.

Водночас НАТО не хоче посилювати свою відповідь через побоювання спровокувати війну з Росією.

Окремим фактором залишається напруженість між НАТО та президентом США Дональдом Трампом.

Раніше цього року він погрожував анексувати Гренландію, а також переглядає американську військову присутність у Європі. Це породжує сумніви щодо готовності Вашингтона й надалі підтримувати трансатлантичний альянс.

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Ідею створення Європейської ради безпеки вперше запропонували ще у 1980-х роках. Відтоді з'являлися різні варіанти її реалізації, однак їх відхиляли.

Після розбіжностей між країнами ЄС щодо війни в Іраку у 2003 році ідея знову стала актуальною.

У 2017 році її підтримали колишній голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і президент Франції Еммануель Макрон.

Однак тоді реалізувати задум не вдалося через небажання Великої Британії долучатися до такого формату.