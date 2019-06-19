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      "Європейська Солідарність" закликає Харківську міськраду не перейменовувати проспект Григоренка

      20 Читать новость на русском
      Партія "Європейська Солідарність"
      Партія "Європейська Солідарність"

      Партія "Європейська Солідарність" закликає депутатів Харківської міськради не голосувати за перейменування проспекту Григоренка на проспект маршала Жукова.

      Партія "Європейська Солідарність" вимагає від членів фракції у Харківській міській раді Ірини Цвєткової та Сергія Куценка, які проголосували за включення до порядку денного сесії питання про повернення проспекту Петра Григоренка назви проспекту маршала Жукова, відкликати свої голоси. Інакше партія буде ухвалювати рішення про виключення цих депутатів з партії та ініціювати їх позбавлення депутатських мандатів Харківської міськради.

      Партія "Європейська Солідарність" вважає такі плани харківської міської влади та міських депутатів прямим порушенням законів України та спробами реваншизму проросійських сил скасувати декомунізацію.

      Ми також закликаємо усіх депутатів Харківської міської ради проголосувати проти перейменування проспекту Петра Григоренка.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова Європейська солідарність
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