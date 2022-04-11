Європейські країни повинні погодитися на дорогу комуналку за перемогу над Росією, – Подоляк

В Офісі Президента наголосили: якщо Росію не зупинити зараз, то ця експансія розповзеться світом. Саме тому європейцям краще трохи більше заплатити за комуналку, проте бути впевненими у безпеці Європи.

Про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю одному з українських каналів. Він зазначив, що Росія продовжить інвестувати кошти у всілякі терористичні організації, а це загрожуватиме безпеці Європи.

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Європейці мають ухвалити для себе рішення

Бо всі зрозуміють, що можна творити свавілля й воювати, порушуючи правила та звичаї війни – ґвалтувати людей, спалювати їх, робити відеозаписи цього й показувати по ТБ, вихвалятися цим. Ось що буде відбуватися,

– пояснив радник голови ОП.

Зараз час для європейців ухвалити рішення, яке коштуватиме їм втрати 1,5% ВВП, більшої оплати за комунальні послуги та часткового зниження рівня життя. Проте це дасть можливість зупинити російську орду.

Україна вже не просить закрити небо

Подоляк наголосив, що Україна вже не просить про "закрите небо", проте Київ наполягає, аби нашим захисникам дали техніку, засоби ППО та важку артилерію.

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