Рада ЄС збільшує фонд, з якого допомагають Україні зброєю: сума

Рада ЄС підтримала збільшення Європейського фонду миру. Звідти Євросоюз відшкодовує державам витрати на поставки озброєння Україні.

Так, збільшили загальну фінансову стелю на 2 мільярди євро для 2023 року. Крім того, залишили можливість збільшувати фонд й пізніше.

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Чіткий сигнал про подальшу підтримку

У результаті Європейський фонд миру до 2027 року матиме до 5,5 мільярда євро. Однак угоду про збільшення виплат оформлять на початку 2023 року. Тоді високий представник ЄС надасть пропозицію про внесення поправки до попереднього рішення Ради.

У повідомлення Ради ЄС зазначили, що рішення надсилає чіткий політичний сигнал про відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів.

Скільки грошей виділили з Фонду ЄС на ЗСУ

У пресслужбі додали, що це рішення дозволить продовжувати військову підтримку армій партнерів.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, що за 2 роки Європейський фонд миру довів свою ефективність. Він змінив схему підтримки партнерів у галузі оборони.

З фонду ЄС відправив на ЗСУ 6 послідовних пакетів підтримки, обсягом 3,1 мільярда євро. Крім того, допомогу отримують й інші країни. Наприклад, Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Боснія і Герцеговина, Ліван та Мавританія.