Європейський суд наперед ухвалив рішення на користь України по майбутніх позовах проти Росії

Європейський суд з прав людини повторив проміжне рішення за позовом "Україна проти Росії", у якому заборонив країні-агресорці продовжувати обстріли цивільної інфраструктури.

Відповідне рішення затверджено також для усіх майбутніх скарг України проти Росії. Про це повідомила суддя ЄСПЛ від України Ганна Юдківська на своїй сторінці у фейсбуці.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Що це означає

Рішення ухвалене у Страсбурзі у межах так званого "правила 39". Воно дозволяє ЄСПЛ вживати тимчасових (забезпечувальних) заходів за скаргами і давати термінові накази державам-учасницям.

Суд сьогодні поширив застосування цих тимчасових заходів на запити приватних осіб, що потерпають від російського вторгнення: тих, хто ховається у сховищах, домівках та інших спорудах, побоюючись за своє життя через триваючі бомбардування та обстріли, без або з обмеженим доступом до їжі, охорони здоров'я, води, каналізації, електроенергії та інших послуг, необхідних для виживання, які потребують гуманітарної допомоги і безпечної евакуації,

– пояснила Юдківська.

Крім того, ЄСПЛ наказав Росії гарантувати безпечний прохід гуманітарної допомоги. Ці заходи будуть автоматично застосовуватись для всіх заявників, які у своїх скаргах до Страсбурга попросять про застосування правила 39.

Додамо, що попри те, що Росія наразі ігнорує накази міжнародних структур, винесені проти неї, наявність таких проміжних рішень спрощує юридичне і фінансове покарання країни-агресорки у майбутньому і поглиблює її вину у скоєному.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!