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Європейський суд визнав незаконним мораторій на продаж української землі

559 Читать новость на русском
Ринок землі
Ринок землі / agroportal.ua

22 серпня вступає в силу рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини.

Про це повідомляє компанія EasyBusiness.

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Суд у справі "Зеленчук та Цицюра проти України" постановив, що держава не забезпечила справедливий баланс між загальними інтересами суспільства та майновими правами заявників.

Вже від сьогодні українські землевласники, які хочуть захистити свої майнові права (обмежені внаслідок мораторію), зможуть посилатись у своїх позовах на рішення ЄСПЛ,
– йдеться у повідомленні.

Відповідно до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", рішення ЄСПЛ стають джерелом права в Україні, з моменту, як сплине тримісячний строк від дати винесення рішення.

"У випадку продовження мораторію ЄСПЛ буде присуджувати компенсацію майнових втрат для позивачів", – зазначили в суді.

У компанії додали, що мораторій не лише порушує конституційні права семи мільйонів українських землевласників, позбавляючи їх права розпоряджатися своєю законною власністю, а й призводить до значних негативних наслідків для економіки.

Теги: Новини України Новини політики ринок землі Європейський суд
Джерело: 24 Канал
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