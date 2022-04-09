Європейці можуть легко втихомирити Орбана, – політолог Семенюк

Угорщина – це єдиний союзник Росії, який є членом Євросоюзу. Кремль прагне посварити держави у Європі між собою, аби знищити ЄС зсередини.

Однак є варіанти, як можна втихомирити проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк.

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Зокрема мовиться про те, що Брюссель міг би припинити надавати гроші Угорщині. Політолог пояснив, що це дуже невигідно державі, адже вони отримають від ЄС більше грошей, ніж віддають.

Європейцям буде дуже легко втихомирити Орбана,

– наголосив Семенюк.

Він припустив, що це питання часу, поки Орбан дещо втихомириться. А у НАТО та ЄС є інструменти, щоб ці апетити знизити.