Усе для пасажирів: у Європі 2 пілоти зробили коло під час рейсу через північне сяйво

Щонайменше пілоти 2 європейських літаків, які виконували комерційні рейси, зробили коло під час польоту. Причиною стало північне сяйво, зафіксоване в нетипових для нього широтах.

Такі подарунки пасажирам влаштували пілоти фінської та британської авіакомпаній. Однак це тільки ті випадки, про які відомо.

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У Фінляндії такий подарунок пасажирам влаштував пілот Finnair рейсу з Куусамо до Гельсінкі. В районі Каяані він відхилився від курсу й описав коло, щоб північне сяйво могли добре побачити з обох сторін літака.

Пасажири у мережі дякують капітану / Скриншот

Ось так виглядає маршрут літака / Фото з соцмереж

Водночас пілоти рейсу EasyJet, що прямував з Рейк’явіка, столиці Ісландії, до Манчестера вчинили так само. Історію цієї події розповідає видання BBC.



Вид з літака британських авіаліній / Фото BBC

Північне сяйво у Європі

Північне сяйво у Європі зазвичай спостерігають в Ісландії, на півночі Норвегії, Швеції, Фінляндії та Великої Британії, а радше Шотландії – у широтах, які ближчі до полюсу. Однак увечері 26 лютого та вночі 27 лютого мешканці британських островів та Нідерландів мали змогу спостерігати за цим явищем, що дуже нетипово для цих місцевостей.

Причина цього – магнітні бурі. Саме через них північне сяйво поширюється на більшу відстань від полюсу.