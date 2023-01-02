Аномально теплий Новий рік в Європі стане поганою новиною для Путіна

Європа зустріла Новий рік з аномально теплою погодою, яка ймовірно триватиме й упродовж перших тижнів січня. В умовах європейської енергетичної кризи це гарна новина і погана для російського диктатора Путіна.

Європа не використовує свої запаси газу так швидко, як сподівався Путін. Тож, диктаторський план шантажу – провалився.

Увага Експорт російського газу обвалився до історичного мінімуму, – Reuters

Аномальна температура в Європі

Температура повітря у Варшаві 1 січня була +18 градусів за Цельсієм.

Температурний рекорд встановила і Чехія. Напередодні Нового року в Празі та її околицях зафіксували рекордні 18,2 градуса за Цельсієм. Це абсолютний новий рекорд, який побив попередній у 16,3 градуса 1935 року.

Про аномально теплу погоду повідомили: Нідерланди, Франція і Німеччина.

В Україні також зафіксували високі температурні показники, вони є рекордними за всі роки наукового спостереження. Так, у столиці температура повітря у перший день нового року сягала 13 – 14 градусів за Цельсієм. Попередній температурний рекорд, +11,1 градуса за Цельсієм, був зафіксований у 1991 році.

За даними Bloomberg, середня температура повітря у північно-західній Європі на Новий рік на 8 градусів перевищила середній показник за останні 30 років.



В Європі аномально тепла погода / Фото Скотт Дункан

Європа без проблем пройде опалювальний сезон

Звісно, такі рекордні температурні показники – це чергова ознака глобального потепління, але цього року висока температура – хороша новина для континенту, який бореться з енергетичною кризою.

Зниження попиту на газ і електроенергію, а також більше енергії з альтернативних джерел через вітряну погоду означають зниження цін на енергоносії,

– йдеться у статті.

Тим більше, що перша половина опалювального сезону вже майже позаду.

Якщо в Європі не буде надзвичайно холодної другої половини зими, їй вистачить газу, щоб уникнути кризового сценарію.

Європа відмовляється від російського газу