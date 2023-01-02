Аномально теплий Новий рік в Європі стане поганою новиною для Путіна
Джерело:ВВС
Європа зустріла Новий рік з аномально теплою погодою, яка ймовірно триватиме й упродовж перших тижнів січня. В умовах європейської енергетичної кризи це гарна новина і погана для російського диктатора Путіна.
Європа не використовує свої запаси газу так швидко, як сподівався Путін. Тож, диктаторський план шантажу – провалився.
Увага Експорт російського газу обвалився до історичного мінімуму, – Reuters
Аномальна температура в Європі
Температура повітря у Варшаві 1 січня була +18 градусів за Цельсієм.
Температурний рекорд встановила і Чехія. Напередодні Нового року в Празі та її околицях зафіксували рекордні 18,2 градуса за Цельсієм. Це абсолютний новий рекорд, який побив попередній у 16,3 градуса 1935 року.
Про аномально теплу погоду повідомили: Нідерланди, Франція і Німеччина.
В Україні також зафіксували високі температурні показники, вони є рекордними за всі роки наукового спостереження. Так, у столиці температура повітря у перший день нового року сягала 13 – 14 градусів за Цельсієм. Попередній температурний рекорд, +11,1 градуса за Цельсієм, був зафіксований у 1991 році.
В Європі аномально тепла погода / Фото Скотт Дункан
Європа без проблем пройде опалювальний сезон
Звісно, такі рекордні температурні показники – це чергова ознака глобального потепління, але цього року висока температура – хороша новина для континенту, який бореться з енергетичною кризою.
Зниження попиту на газ і електроенергію, а також більше енергії з альтернативних джерел через вітряну погоду означають зниження цін на енергоносії,
– йдеться у статті.
Тим більше, що перша половина опалювального сезону вже майже позаду.
Якщо в Європі не буде надзвичайно холодної другої половини зими, їй вистачить газу, щоб уникнути кризового сценарію.
Європа відмовляється від російського газу
- Європа почала боротися з подоланням залежності від російського палива ще у березні. З початку повномасштабної війни проти України лідери ЄС зменшили частку російського газу з 42% до 6%.
- Наразі вони уже позбулися залежності від кривавого палива. Європа налагодила постачання з Азербайджану, Катару, США та інших країн.
- 1 січня стало відомо, що Велика Британія припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу.