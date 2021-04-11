У Європі спалахнула хвиля протестів проти COVID-паспортів та карантину: відео

Європою 10 квітня прокотилась хвиля протестів через карантин. У Данії люди вийшли на вулиці через введення COVID-паспортів. Деяких демонстрантів навіть затримали.
Джерело:Euronews
Крім Данії, люди влаштували мітинги у Фінляндії та Норвегії. Акції спалахнули також в Угорщині та Австрії.
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Як відбувались протести в Європі
- У Фінляндії на протест вийшли близько 300 людей, 20 з них взяли під варту. Річ у тім, що наразі публічні збори понад 6 людей в країні є заборонені.
- У норвезькій столиці Осло також близько 200 демонстрантів вийшли протестувати проти обмежень. Люди навіть спалили свої маски.
- Схожі акції протесту пройшли у Відні і Будапешті.
- У Копенгагені мітингувальники виступали проти введення COVID-паспортів. Власники цих документів отримали обидві дози вакцини. З квітня вони можуть вільно відвідувати ресторани, музеї тощо. З травня їм нададуть й інші привілеї. Деякі журналісти назвали такі паспорти "квитком на свободу", але не всі люди підтримують нововведення.
Антикарантинні протести у Європі, дивіться відео: