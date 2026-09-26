Прем'єр-міністр Великої Британії розповів аудиторії про те, що російські спецслужби під час виборчих процесів у його країні використовували ботів та підроблені сайти, фальсифікували газетні статті, маскувалися під поважні організації – включаючи університети та такі інформаційні агентства, як BBC. про це пише Юрій Федоренко.

Справжня когнітивна війна

Енді Бернем дав зрозуміти, що йдеться про справжню когнітивну війну: "Російські спецслужби використовують усі наявні у їхньому розпорядженні засоби для поширення брехні та дезінформації, а також для того, щоб грати на страхах людей". Мета – просування проросійських наративів, підтримка маргінальних політичних рухів, дискредитація реальних політиків.

Для нас це все не секрет. Зокрема, відомо, що протягом кількох років у Європі та США діє російська дезінформаційна мережа "Шторм-1516", пов'язана з Головним розвідувальним управлінням Росії. Ця група проявляла особливу активність під час виборів у США, Угорщині, Молдові та Німеччині.

Про те, як це працює, нещодавно розповідало Deutsche Welle: кандидат до земельного парламенту Саксонії-Ангальт Ерік Штер прокинувся шостого вересня, погортав стрічку новин і дізнався з "достовірних джерел", що він убив свою бабусю, організував підпільну ЛГБТ-вечірку та замучив через ревнощі якусь секс-модель.

Росіяни створюють паралельну реальність

З одного боку, усі ці "технології" створення фейків старі як світ. Їх на повну потужність використовували спецслужби ще під час Другої світової війни. Про те, як створювалися фабрики подібних фейків, написані книжки (один із найцікавіших творів на цю тему – книга Пітера Померанцева "Як виграти інформаційну війну").

З іншого боку, сучасні соцмережі та ШІ дозволяють не просто розповсюджувати фейки у фантастичних масштабах, а й занурювати великі групи людей у паралельну реальність.

Нарешті в Європі почали з цим боротись

На жаль, доволі часто в європейських країнах реальною протидією роспропаганді займаються лише недержавні аналітичні центри та журналісти-розслідувачі, але цього замало. Протистояти російській пропагандистській машині, в яку Кремль вкладає, за оцінками видання The Guardian, близько двох мільярдів доларів на рік, окремі журналістські колективи та розрізнені представники громадянського суспільства не можуть і не повинні – це державний рівень.

Тому хочеться привітати дещо запізнілу, але правильну ініціативу прем'єр-міністра Великої Британії щодо створення спеціальної структури, яка буде взаємодіяти зі спецслужбами інших країн. Як сказав сам Енді Бернем, необхідно якомога швидше зупинити російську "отруйну хвилю".

Ну а наше завдання набагато складніше – нам доводиться зупиняти "отруйну хвилю" не тільки в інформаційному полі, а й на полі бою. Сили оборони України, в тому числі українські спецслужби, мають унікальну експертизу в боротьбі з "російською отрутою" і готові ділитися досвідом із міжнародними партнерами. Захист демократичної цивілізації – це наша спільна справа. Разом нам вдасться набагато швидше зупинити недоімперію, яка приречена на небуття.