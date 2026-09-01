Тому головна тенденція сезону – перехід від антикризового реагування до системного управління ризиками. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Планувати бізнес із розрахунком на швидке повернення попередніх умов уже небезпечно. Компаніям потрібна модель, здатна працювати за кількох негативних сценаріїв одночасно.

Ставка на онлайн-роботу та диверсифікацію

Підприємці дедалі уважніше дивляться на проєкти, які не прив'язані до одного офісу, складу чи міста. Інформацію можна зберігати онлайн, команду – збирати дистанційно, а клієнтів – знаходити в різних країнах.

Я 15 років працюю у виробництві та нещодавно разом із партнером запустив діджитал-агенцію. Вся взаємодія з командою та клієнтами відбувається дистанційно. Перевага такої моделі – у мобільності. Компанії не потрібно будувати приміщення, перевозити обладнання чи вкладати значні кошти в інфраструктуру.



Це не робить цифровий бізнес простим, але зменшує кількість фізичних ризиків.

Логістика визначає економіку виробництва

Для виробничих та аграрних компаній логістика стала частиною стратегії. Обмеження морських маршрутів, зниження пропускної спроможності окремих портів, висока вартість автомобільних перевезень і дефіцит водіїв впливають на собівартість та терміни.

Особливо гостро це відчуває агросектор. Урожай потрібно не лише виростити, а й зберегти та вивезти. Якщо доступ до дешевших морських перевезень обмежений, доставка автомобільним транспортом може зробити експорт частини продукції економічно невигідним.

Інсайдери кажуть, що ситуація в аграрному секторі є значно складнішою, ніж у 2022 році. Блокування морського експорту, сильне падіння закупівельних цін, дефіцит обігових коштів та проблеми з логістикою ставлять під загрозу посівну кампанію.

Виробництво тим часом залежне від сировини. Через зміну маршрутів транспортне плече збільшується, а постачання може тривати приблизно на два тижні довше.

Тому резервний маршрут, альтернативний постачальник і запас критичної сировини тепер мають бути частиною фінансового та виробничого планування.

Частина бізнесу планує переїзд

Частина промислових підприємств знову розглядає переїзд на захід України. Для виробництва це складне рішення: потрібно перевезти обладнання, знайти приміщення, зібрати команду та перебудувати логістику.

Багато бізнесів також дивляться в бік індустріальних парків. Хоча такий переїзд не гарантує стійкості бізнесу. Оренда й утримання коштують дорого. Перед релокацією потрібно розрахувати завантаження виробництва, постійні витрати та обсяг продажів, необхідний для операційної окупності.

Це стосується і власного будівництва. Промислові та логістичні комплекси потребують значного капіталу, а будівельні матеріали подорожчали. Помилка в прогнозі попиту може надовго заморозити кошти компанії.

Експорт потребує окремої бізнес-моделі

Продажі за кордон стали метою багатьох українських компаній. Це логічна відповідь на скорочення внутрішнього ринку, але в Європі український бізнес ніхто не чекає.

Компанія має запропонувати конкурентну ціну, стабільну якість і швидкий сервіс. Українському виробнику часто доводиться змагатися з китайськими компаніями за ціною, а з європейськими – за передбачуваністю постачання.

Тому експорт не можна розглядати як ще один канал збуту. Потрібно окремо рахувати логістику, сертифікацію, маркетинг, сервіс і вартість залучення клієнта. Лише після цього можна оцінити, чи буде компанія конкурентною на обраному ринку.

Виснаження підприємців стає економічним фактором

У 2022 році багатьох власників тримала надія на швидкі зміни. Тепер ресурс скорочується, а умови роботи стають складнішими.

Я бачу підприємців, які закривають ФОП і переходять у найм. Вони обирають гарантовану зарплату та зрозумілі умови замість постійного ризику. Для великих компаній це можливість залучити фахівців із підприємницьким досвідом. Для економіки – тривожний сигнал, адже разом із малими бізнесами зникають постачальники, підрядники, робочі місця та податки.

Універсального рецепта для нового сезону немає. Проте є чіткі орієнтири: обережніше інвестувати у фізичні активи, перевіряти економіку кожного розширення, створювати резервні маршрути постачання, системно впроваджувати цифрові інструменти та реалістично оцінювати вихід на зовнішні ринки.

Підприємці, які досі працюють в Україні, вже зробили для економіки надзвичайно багато. В новому сезоні їхню стійкість визначатимуть не масштаби заявлених планів, а здатність зберігати компанії, команди та ділову активність.