Європи не стане, – у Держдумі маразматично відреагували на ідею надання Україні ядерної зброї

Депутат російської держдуми В'ячеслав Володін вчергове відзначився цинічною заявою про Україну. Цього разу у нього "підгоріло" через пропозицію депутата Європарламенту та ексглави МЗС Польщі Радослава Сікорського надати нашій країні ядерну зброю.

У своїй маразматичній манері російський політик сказав, що через такий крок не стане "ні Україну, ні самої Європи".

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Володін заявив, що з такими депутатами проблеми у європейців будуть значно серйозніші, ніж ті, з якими вони вже зіштовхнулися сьогодні. І в цьому контексті він нагадав про біженців, інфляцію та енергетичну кризу. Однак депутат російської держдуми "забув" сказати, що все це спричинила російська агресія.

Сікорський провокує ядерний конфлікт у центрі Європи. Він не думає про майбутнє ні України, ні Польщі. У разі реалізації його пропозицій цих країн не стане, як і Європи,

– підкреслив російський депутат.

Далі політик наголосив, що депутату Європарламенту "необхідно пройти обстеження у психіатра, здати мандат та сидіти вдома під наглядом". Ну і звісно ж не обійшлося без бажань "звільнити" Україну.

"Саме через такі, як Сікорський, необхідно звільнити Україну не лише від нацистської ідеології, а й демілітаризувати її, забезпечивши без'ядерний статус країни", – додав він.

Що відомо про заяву Сікорського

Російським військовим наразі вдалося "звільнити" Україну від цивільної інфраструктури, пологових, шкіл, будинків, багатьох дітей та дорослих – від життя, а всіх українців від спокою.

В ефірі "Еспресо" Радослав Сікорський заявив, що після того, як у 1994 році за Будапештським меморандумом Україна віддала свій ядерний потенціал і на заміну стала незалежною країною у кордонах, установлених з часів СРСР, Росія порушила цей меморандум. Саме тому, на його думку, Захід може надати можливість Україні захистити свою незалежність

"Не думаю, що Путін відважиться атакувати територію НАТО ядерною зброєю. Крім риторики на цю мить, не бачу жодних приготувань. Росія має кілька тисяч тактичних боєголовок, які зберігаються у спеціально підготовлених до цього складах і 24 години на добу нами та Союзом відстежується ця ситуація. І якби відбулося переміщення атомних головок до будь-яких підрозділів чи авіаційних, чи артилерійських, або ж ракетних, то це б свідчило про те, що Росія готується до чогось подібного. Але нічого такого не відбувається" – зауважив депутат Європарламенту.

Сікорський зазначив, що складнішим є те, як переконати Путіна, що для нього було б занадто ризикованим відати такий наказ щодо України, яка не являється формальним членом НАТО і нашим союзником.

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