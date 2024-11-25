В Європі знову заговорили про відправлення військ до України: кого насправді можуть направити

Західні ЗМІ повідомляють, що ЄС розглядає можливість відправити своїх військових в Україну. Першочергово активність з цього приводу проявила Франція. Але ймовірніше, що мовиться не про військових з автоматами в руках, які воюватимуть на боці ЗСУ, а про людей, які будуть займатися технічними функціями.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, припустивши, що це можуть бути спеціалісти, які навчатимуть українських бійців, або займатимуться кібербезпекою, або інженерними питаннями.

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Показова поведінка ЄС в бік США

Серед відряджених Європою в Україну можуть бути люди, які надаватимуть технічну підтримку, аби покращити спроможність України ефективніше й оперативніше виконувати завдання, які перед нею в період війни визначені.

Тому що, зі слів Джигуна, бажання безпосередньо втручатися в російсько-українську війну, розміщуючи своїх військових зі зброєю на кордоні та в такий спосіб стримуючи російських солдатів, наразі в партнерів України немає.

Але такий "пас" в бік США та нового президента Трампа, який каже, що хоче сплачувати менші чеки з американського бюджету на це протистояння чи будь-які інші, може бути частиною демонстрації серйозних намірів європейців бути активніше залученими до врегулювання російсько-української війни,

– озвучив політолог.

Рішення щодо відряджання своїх спеціалістів Європа, на думку політолога, може ухвалити й реалізувати на практиці.

Однак поки що це більше схоже на політичні заяви, які мали електоральне в тому числі підґрунтя, як у випадку з Францією, та були спрямовані на те, аби продемонструвати своє лідерство,

– вважає Джигун.

Зазначимо, що можливість вирушення військ до України європейські країни розглядають на тлі ймовірного зниження підтримки ЗСУ з боку США після того, як у Білий дім увійде новий президент Дональд Трамп. Спочатку про це заговорив президент Франції Еммануель Макрон у лютому, однак не всі країни ЄС позитивно на це відреагували, зокрема таку ініціативу не підтримала Німеччина.