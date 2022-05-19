У Європі придумали план, як поставити на місце держави, що "торгуються" з Росією

Заява Єврокомісії щодо виділення коштів на боротьбу з енергетичною залежністю від Росії ставить на місце всі держави, які намагаться "торгуватися".

Росію залишать за бортом

Єврокомісія оприлюднила великий, повноцінний план посилення енергетичної безпеки вартістю у 300 мільярдів євро. Логіка документу проста: це гроші, які будуть витрачатись на альтернативні та відновлювальні джерела енергії. Не просто не російські, а чисті й конкурентні.

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Гроші не будуть "виділятися" – це напрямок використання єропейських грошей, який передбачає і енергоефективність, і пошук альтернативних джерел постачання, і пришвидшення переходу на відновлювальну енергетику.

Масштабний і великий план, який також посилає меседж державам, які намагаються "торгуватися". Це полегшить Європі дискусію з Угорщиною. Гроші на відмову від російських енергоносіїв є, але вони потребують чітких проєктів та прозорого використання, а не шантажу заявами.

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Україні доведеться поборотися на ще одному "фронті"

Це, до речі, й для України важливий меседж. У новій програмі є гроші на підтримку України, але лише на виживання. За серйозні кошти доведеться поборотися відкрито, пропонуючи зрозумілі проєкти.

Ми маємо сильні сторони: вуглецево нейтральна атомна енергія, перспектива постачання водню, зрозумілі проєкти відбудови зруйнованої війною інфраструктури. Але "договорняків" не буде, як би цього комусь не хотілося.

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