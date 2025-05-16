Європу чекає конкуренція "найсильніших армій"

Канцлер Мерц, виступаючи з першою промовою у цьому статусі перед Бундестагом, заявив, що має намір створити найсильнішу регулярну армію в Європі. Курс на ремілітаризацію Німеччини задекларував офіційно.

Конкуренція армій Європи

"Це відповідає статусу найбільшої та найсильнішої економіки Європи". Все логічно. Про це заявив Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

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2023 року міністр оборони Польщі сказав щось на кшталт: "Варшава збирається побудувати найсильнішу сухопутну армію на континенті". Попри зміну уряду, цей курс продовжується. Ба більше, під час виборчої кампанії у Польщі окреслилася дискусія.

Дональд Туск заявив, що йому важко говорити на тему сильної німецької армії, але він хотів би, щоб Німеччина озброювалася швидше і краще. Водночас звучать інші думки: не всі раді новому курсу Берліна, бо армія – це гострий аргумент. Бундесвер може раптово перетворитися на вермахт. Казати, що ми так не домовлялися, буде пізно. У зв'язку з цим зближення Польщі та Франції в оборонній сфері виглядає як запобіжник не лише від Росії.

Еммануель Макрон не раз називав французьку армію "найефективнішою в Європі". Як це виміряти – незрозуміло. Франція дійсно володіє унікальними компетенціями та замкнутими циклами у ВПК. Але щодо можливості вести сучасні бойові дії – тут є певний скепсис. Почасти тому, що до озброєних французів останні 80 років традиційно ставляться з легкою зневагою та упередженням.

Схоже, що передбачається конкуренція "найсильніших армій" континенту. Звідси неминучість постійного клінчу під час розподілу грошей ЄС.

Найефективніший спосіб підвищити боєздатність Європи

Франція постійно блокувала ідеї, які б радикально прискорили допомогу Україні, зокрема боєприпасами, але де передбачалося фінансування не ЄС. Позиція Франції має вагу, бо вона сплачує за себе сама. Для німців, які платять більше, перерозподіл грошей на користь армії Польщі буде неорганічним. Це почне провокувати критику. Варшава акцентуватиме статус "форпосту".

Загалом це пояснює, чому Європа, яка має значно більші людські та матеріальні ресурси, не витримає конкуренції у форматі бліцкригу з Росією.

Для всіх уже очевидно, що єдиний спосіб швидко та якісно підвищити бойовий потенціал Європи – це оборонний союз з Україною.

Оскільки нам його не пропонують (навпаки – відкрито звучать думки, що Україна має залишитися буферною зоною, а війна може тривати довго), а маскують різними гарними словами, маятник неминуче розпочне рух в інший бік – у бік "нейтралітету України".

Тоді група "найсильніших армій Європи" отримає шанс захистити цей статус у творчій дискусії із Кремлем. Думаю, приблизно 2027 року.