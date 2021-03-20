У Європі протести проти карантину переросли в сутички: фото, відео

Одразу у кількох країнах Європи спалахнули протести проти карантину. Демонстрації влаштували в Нідерландах, Німеччині та Фінляндії. До речі, у німецькому Касселі навіть почались сутички між демонстрантами та силовиками.

Наймасштабніший протест був у Німеччині, найспокійніший – у Фінляндії.

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Німеччина

У Касселі відбулась одна з найбільших демонстрацій цього року. Як пише hessenschau, на вулиці вийшли понад 10 тисяч протестувальників.

Мітингувальники намагались прорватися через поліцейські кордони та ігнорували вимоги правоохоронців. Тоді силовики застосували перцевий газ та кийки.

Схожий мітинг організували й в Берліні.

Нідерланди

Кілька сотень людей вийшли на акцію в Амстердамі, повідомляє NOS. Демонстранти були без масок і не дотримувались дистанції. Вони скандували "Любов, свобода, а не диктатура".

Місцева влада не дозволяла проводити мітинг, тому туди прибули спецпризначенці та поліція. Людей розганяли водометами, а також певну кількість учасників затримали.

Фінляндія

Протести проти карантину відбулись і в Гельсінкі. Сотні людей з плакатами вийшли на вулицю. Однак у Фінляндії мітинги не розганяли, сутичок теж не було.