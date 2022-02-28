В Європі вимикають російські канали та вмикають натомість українські

Міжнародні та локальні провайдери в Європі вимикають новинні телеканали держави-агресорки. Натомість в ефір пускають український марафон "Єдиних новин".

Раніше Міністерство культури України та українські медійні групи закликали міжнародних телевізійних провайдерів вимкнути новинні канали Росії.

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В Європі замість російських вмикають українські канали

На запит України вже відгукнулися понад 20 локальних провайдерів з Польщі, Австралії, Словаччини, Чехії, Канади, Естонії, Литви, Латвії, Болгарії, Німеччини, а також представники міжнародних корпорацій.

Вони почали вимикати пропагандистські канали держави-агресорки на супутнику, в кабельних мережах, OTT-платформах та на інших ресурсах.

Натомість провайдери на своїх частотах вмикають марафон "Єдині новини" – це спільний ефір українських телеканалів, на якому повідомляють про поточну ситуацію з війною та агресією Росії проти України.

На сьогодні понад 20 компаній, які мають величезну аудиторію, відмовилися від трансляції російських телеканалів. З багатьма ми ще в перемовинах і впевнені, що результат буде позитивний,

– зазначили в 1+1 media.

Україна успішно бореться з державою-агресоркою й на інформаційному фронті.

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