Європу знову накриває негода: у Франції та Іспанії оголосили про небезпеку підтоплень

Хвилі заввишки 5 метрів і потужний вітер. На західне узбережжя Іспанії завітала негода. Циклон приніс із собою сильний вітер.

Негода накрила Іспанію

Місцями його швидкість становить до 80 кілометрів на годину. В зоні небезпеки опинилися регіони Кантабрія, Галісія, Астурія і країна Басків.

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Уряд оголосив помаранчевий – передостанній – рівень небезпеки в цих регіонах. Крім того, метеорологи очікують сильні опади в Піренеях. На висоті понад 1 300 метрів буде сніжити. Сніжний покрив може сягнути 30 сантиметрів.



Негода накрила Францію / Фото AFP

Трохи нижче – дощитиме. Синоптики очікують до 40 літрів опадів на квадратний метр протягом 12 годин. Все це може призвести до значних підтоплень в країні Басків і в Кантабрії.

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Влада готується до евакуації населення з цих районів у разі значного погіршення погодних умов.

Францію накрили зливи

По інший бік Піренеїв – Франція, що вже опинилася в центрі негоди. Рясні опади в Оксітанії призвели до значних підтоплень в регіонах Верхня Гарона, Ар'єж та Верхні Піренеї. Там оголосили червоний – найвищий – рівень небезпеки. Частину гірських міст в регіоні затопило.

В низці місць в регіоні Верхня Гарона через рясні зливи сталися зсуви ґрунту. Наразі про жертв не повідомляють. Зараз там розбирають рештки бруду, що зійшов з гір.