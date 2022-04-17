Євросоюз додатково виділяє 50 мільйонів євро на гумдопомогу для нужденних українців

З моменту вторгнення Росії на територію України інші держави нам допомагають й підтримують у різних сферах. Про ще одну додаткову допомогу заявили у Євросоюзі.

ЄС виділяє ще 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги на підтримку нужденних українців. Нове фінансування має забезпечити функціонування та підтримку кількох сфер.

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Куди спрямують допомогу

Мовиться про швидкий доступ до медичної допомоги. Безпечну питну воду. Також надання притулку та грошової допомоги. Гроші підуть й на підтримку проти гендерного насильства.

ЄС зауважує, що важкі бої в Україні та постійні обстріли продовжують руйнувати інфраструктуру. Тому часто людям необхідно забезпечити гуманітарні потреби в найбільш вразливих регіонах.

Водночас з 50 виділених мільйонів євро на українські гуманітарні проєкти піде 45. Решту 5 мільйонів отримає Молдова на підтримку прийому українських біженців.

З цими додатковими 50 мільйонами євро ЄС продовжує швидко надавати гуманітарне фінансування своїм партнерам, щоб розширити допомогу. Це допоможе людям у важкодоступних районах, які позбавлені доступу до охорони здоров'я, води та електроенергії, а також тим, хто змушений тікати й залишити все. Україно, ми з тобою,

– заявив комісар з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

Таким чином загальний обсяг фінансування гуманітарної допомоги ЄС у відповідь на війну сягає вже 143 мільйонів євро. Це фінансування є частиною пакету підтримки в розмірі 1 мільярд євро, який Європейська комісія пообіцяла на глобальному заході "Встань за Україну".

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