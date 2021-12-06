Євросоюз готується погодити санкції проти ПВК "Вагнера"

Посли країн-членів Європейського Союзу невдовзі погодять санкції проти російської ПВК "Вагнера". Обмеження поширюватимуться й на трьох росіян, які співпрацювали з бойовиками.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікарда Юзвяк у соцмережах.

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Посли ЄС у середу (8 грудня – 24 канал) налаштовані дати "зелене світло" санкціям проти групи "Вагнера" і трьох росіян, пов'язаних з групою,

– зазначив журналіст.

За його словами, що запровадження обмежень відбуватиметься відповідно до глобального санкційного режиму Європейського Союзу про порушення прав людини.

Рікард Йозвяк також додав, що Євросоюз вперше запровадить санкції стосовно двох росіян і трьох російських організацій, які підпадають під сирійський режим санкцій.

Санкції проти ПВК "Вагнера": що відомо

Жозеп Боррель заявив про можливість запровадження санкцій проти бойовиків ПВК "Вагнера". За його словами, дії російських найманців в африканських країнах призводять до погіршення безпекової ситуації та посилення міграційних потоків до ЄС.

Своєю чергою європейські політики звернули увагу на необхідність заборони на подорожі та заморожування активів для всіх працівників компанії. Окрім цього, закликали країни, які користуються "послугами" вагнерівців, перервати будь-які зв'язки з бойовиками.

Найманців ПВК "Вагнера" звинувачують у військових злочинах на Донбасі, Сирії, Венесуелі та декількох країнах африканського континенту.

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Текст публікації Рікарда Юзвяка:

Посли ЄС у середу мають дати зелене світло санкціям проти групи "Вагнера" та трьох росіян, які пов'язані із цими найманцями в рамках глобального режиму санкцій. Окремо ЄС вперше запровадить санкції стосовно двох росіян і трьох російських організацій, які підпадають під сирійський режим санкцій.