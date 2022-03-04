Євросоюз може відключити від SWIFT нові банки Росії

У Європейському Союзі не унеможливлюють відключення нових банків Росії від SWIFT. Таке рішення можуть ухвалити на тлі агресії держави-окупантки.

Перелік банків Росії, які не зможуть користуватися SWIFT, справді можуть розширити. Про це сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

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За його словами, країни-члени організації розглядають такий варіант, однак поки відповідне рішення не ухвалили.

З відповідним проханням, як сказав глава дипломатії Євросоюзу, виступили технічні органи ЄС.

Подивимось,

– сказав Боррель.

Вже 12 березня SWIFT відключить 7 російських банків від системи. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що цього не достатньо. Адже варто відключити всі банки держави-агресорки.

Що таке SWIFT Це світова міжбанківська система, за допомогою якої передають інформацію та здійснюють платежі, яку використовують понад 11 тисяч фінансових установ у понад 200 країнах і територіях для надсилання безпечних платіжних доручень.

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Жозеп Боррель припускає, що Євросоюз розглядає, чи може він відключити більше банків від SWIFT. Каже, "технічні органи" просять розглянути це, однак жодних рішень. "Подивимось", – зауважив Боррель.

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