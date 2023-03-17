Євросоюз може затвердити передачу Україні мільйона снарядів, – Handelsblatt

Одразу декілька країн-членів ЄС пропонують передати мільйон артилерійських снарядів Україні до кінця року. Наразі таку ініціативу про конкретні обіцянки щодо постачання боєприпасів уже підтримали країни Балтії, Польща, Фінляндія, Румунія.

Про це мовиться у проєкті висновків саміту ЄС, який відбудеться 23 – 24 березня.

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У документі також є заклик до країн негайно надати боєприпаси, зокрема за допомогою спільних закупівель. За інформацією Handelsblatt, формулювання документа ще не затверджене остаточно і може змінитися до початку саміту.

Раніше стало відомо, що Естонія закликала країни ЄС розпочати спільну закупівлю боєприпасів для України. Таку пропозицію мають затвердити на саміті 23 – 24 березня. Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що для спільної закупівлі боєприпасів країнам Євросоюзу необхідно виділити близько 4 мільярдів євро.

Коли на фронті буде перелом на користь ЗСУ

Російські окупанти неодноразово бідкались на нестачу боєприпасів. Зараз вони знизили інтенсивність обстрілів. Влітку 2023 року на Росію чекає "снарядний інсульт", відбудеться серйозний перелом у війні на користь ЗСУ. Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США виготовляли до 13 тисяч боєприпасів 155 міліметрів на місяць, а зараз цей показник становить 20 тисяч. Влітку 2023 року американці планують виробляти вже 50 тисяч снарядів щомісяця.

Натомість Росія наразі може виготовляти максимум до 4 тисяч боєприпасів на добу, хоча перед війною мала їх більше, ніж Сполучені Штати, підкреслив військовий експерт.