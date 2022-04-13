Євросоюз погодив третій транш військової допомоги Україні на 500 мільйонів євро

Рада Євросоюзу затвердила третій транш на суму 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру.

Сума буде спрямована на військову допомогу, зокрема на поставку озброєння Україні, повідомила пресслужба Ради сьогодні, 13 квітня. ЄС додасть цю суму до ресурсів, які раніше були мобілізовані в рамках EPF для України.

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У Раді ЄС зазначили, що з новими додатковими 500 мільйонами євро ЄС виділив загалом 1,5 млрд євро на підтримку постачання військової техніки для Збройних сил України державами-членами ЄС.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що наступні тижні будуть вирішальними, адже Росія готується до наступу на Сході України.

Дуже важливо, щоб ми продовжували та нарощували нашу військову підтримку Україні, аби захистити її територію, населення та запобігли подальшим стражданням,

– сказав Боррель.

Кошти, які виділив Євросоюз, будуть покривати і поставку озброєння, і постачання ЗСУ засобів індивідуального захисту, аптечок та палива. Зокрема й військового обладнання, яке призначене для доставки смертоносної сили в оборонних цілях.

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Європейський фонд миру дозволяє ЄС швидко фінансувати військові операції та зберігати мир, запобігати конфліктам та зміцнювати міжнародну безпеку.