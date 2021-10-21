Євросоюз радить Україні провести деолігархізацію ринку електроенергії

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас відзначив провадження Україною європейських вимог у газовій сфері. Однак проблеми в сфері енергетики досі не вирішені, зокрема значний вплив олігархів.

Наявність проблем в енергетичній сфері не дозолить українським електромережам синхронізуватися з європейськими. Про це посол ЄС Матті Маасікас заявив на Форумі Асоціацій у Києві.

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Ситуацію можна виправити

Матті Маасікас відзначив зусилля України в газовій сфері. Там виконані фактично всі вимоги Євросоюзу. Однак втілення вимог у сфері електроенергетики досі не завершене. Та посол ЄС переконаний, що виправити ситуацію найближчим часом абсолютно реально. Щоправда, для цього потрібно запустити низку процесів, зокрема, позбавити олігархів впливу на галузь.

У перспективі технічно це можливо, але потрібен функціональний ринок електроенергії, діючий регулятор, деолігархізація ринку електроенергії тощо,

– заявив Маасікас.

Тільки після виконання основних вимог українські енергомережі зможуть синхронізуватися з енергосистемами Євросоюзу.

Форум Асоціацій – уже четвертий щорічний майданчик для дискусій, на якому представники України, Грузії, Молдови та ЄС говорять про успіхи у виконанні вимог Угод про асоціацію з Євросоюзом, спільні виклики та шляхи їх вирішення. Цього року він проходить у Києві. Триватиме захід 2 дні – 21 та 22 жовтня.