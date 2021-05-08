Євросоюз розробляє власну військову концепцію

У Євросоюзі готують першу власну військову концепцію Strategic Compass. Про це повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Це питання стало головним на зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС 6 травня. В рамках цієї концепції будуть створені сили швидкого реагування на міжнародні конфлікти.

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ЄС розвиває першу військову концепцію

6 травня міністри оборони країн Європейського Союзу обговорили кроки щодо посилення його ролі у сфері безпеки. Однією з ключових тем зустрічі був розвиток проєкту Strategic Compass – першої військової концепції ЄС.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель зауважив, що на початковому етапі планується сформувати так звані сили початкового вступу, які можна буде розгорнути в разі виникнення кризи. Загалом мовиться про близько 5 тисяч військовослужбовців сухопутних повітряно-морських сил. За словами Борреля, бойова група Євросоюзу з 2 500 резервних військових могла б стати ядром цих сил.

Реальність така, що ми повинні підготуватися до життя у світі, в якому виникають нові загрози і нова небезпека, з якими можна боротися лише разом,

– наголосив глава дипломатії ЄС.

Боррель також запропонував 3 головні напрямки посилення взаємодій армій Євросоюзу:

розробити механізми, які дозволять Брюсселю швидко ухвалювати рішення. Зокрема, щоб всі місії та операції ЄС у гарячих точках мали необхідні засоби для зміни ситуації на місцях.

посилити гнучкість. Він пригадав так звану "скоординовану морську присутність", коли країни-члени ЄС обмінюються інформацію, яку зібрали повітряно-морські сили.

підготувати такі схеми співпраці, які дозволять швидко направляти сили Євросоюзу в зони конфліктів.

На зустрічі в Брюсселі міністри оборони ЄС домовилися обговорити ці пропозиції на національному рівні.