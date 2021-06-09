Євросоюз ще на рік заборонив інвестувати в окупований Крим

Євросоюз підтримав продовження заборони на інвестиції в окупований Росією Криму. Таке рішення ухвалили там 9 червня.

Офіційний документ з'явиться у публічному доступі вже найближчим часом. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі.

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"Посли ЄС дали зелене світло на продовження заборони ЄС на інвестиції в Крим ще на рік. Скоро буде офіційне рішення", – підкреслив він.

Санкції через окупацію Криму

Після того, як Росія окупувала Крим, Євросоюз відреагував санкціями. Мовиться не лише про заборону на інвестиції у Крим, а й на імпорт продукції з півострова у країни ЄС.

Кримський пакет санкцій забороняє імпортувати з окупованого Криму та Севастополя товари, інвестиції, туристичні послуги. Під обмеженнями – й видача віз і поставка технологій.