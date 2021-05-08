Євросоюз вніс заставу за соратника Саакашвілі, якого взяли під варту в Грузії

Представництво Євросоюзу в Грузії заплатило заставу для звільнення з-під варти лідера "Єдиного національного руху" та соратника Міхеїла Саакашвілі Никанора Мелію. Розмір застави становив 40 тисяч ларі.
Джерело:"Європейська правда"
Представництво ЄС зазначило, що гроші дала організація "Європейський фонд за демократію", а внесла їх Асоціація молодих юристів Грузії. Стверджують, що це важливий крок для завершення політичної кризи у Грузії та виконання угоди від 19 квітня.
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Ми очікуємо, що цей крок суттєво спростить приєднання до угоди усіх обраних до парламенту депутатів в інтересах Грузії, її громадян, відносин Грузії та ЄС,
– заявили у представництві.
Мелію мають звільнити вже незабаром
За інформацією Interpressnews, адвокат Мелії Георгій Кондахішвлі сказав, що тепер прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про зміну або скасування запобіжного заходу. Відтак опозиціонера вже незабаром можуть звільнити з-під варти.
Що відомо про затримання Мелії
- Мелія очолив "Єдиний національний рух" в кінці 2020 року. Його звинувачують в організації та керівництві насильницькими діями під час протесту перед парламентом 20 червня 2019 року.
- 23 лютого 2021 року Мелію взяли під варту.
- 19 квітня політичні партії Грузії підписали оновлений план виходу з кризи, представлений президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
- Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі закликав рух, засновником якого він є, погодитися на запропонований план, але коли Мелію звільнять.