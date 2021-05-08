Євросоюз вніс заставу за соратника Саакашвілі, якого взяли під варту в Грузії

Представництво Євросоюзу в Грузії заплатило заставу для звільнення з-під варти лідера "Єдиного національного руху" та соратника Міхеїла Саакашвілі Никанора Мелію. Розмір застави становив 40 тисяч ларі.

Представництво ЄС зазначило, що гроші дала організація "Європейський фонд за демократію", а внесла їх Асоціація молодих юристів Грузії. Стверджують, що це важливий крок для завершення політичної кризи у Грузії та виконання угоди від 19 квітня.

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Ми очікуємо, що цей крок суттєво спростить приєднання до угоди усіх обраних до парламенту депутатів в інтересах Грузії, її громадян, відносин Грузії та ЄС,

– заявили у представництві.

Мелію мають звільнити вже незабаром

За інформацією Interpressnews, адвокат Мелії Георгій Кондахішвлі сказав, що тепер прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про зміну або скасування запобіжного заходу. Відтак опозиціонера вже незабаром можуть звільнити з-під варти.

Що відомо про затримання Мелії