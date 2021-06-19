Лукашенко догрався

Догрався. Економічну блокаду Білорусі Європою – економіка країни не витримає. ЄС узгодив пакет жорстких економічних санкцій щодо Білорусі у відповідь на примусову посадку рейсу Ryanair в Мінську. Далі читайте російською.

Он включает в себя запрет на покупки в Беларуси нефти, нефтепродуктов и калийных удобрений. Это больше половины всей валютной выручки страны.

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Ранее США ввели санкции против крупнейшего в стране НПЗ "Нафтан", что уже привело к отказу от кредитования его поставок европейскими банками и – внимание! – приостановку его снабжения сырьем российскими нефтяниками. Не хотят они рисковать попаданием под вторичные санкции США.

Беларусь отрезана от долларовых поступлений и теперь от поступлений в евро

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июня – всего 7,8 миллиарда долларов, но их ликвидная часть – всего 3,2 миллиарда долларов. И, по странному совпадению, выплаты по госдолгу в ближайший год составят также 3,2 миллиарда долларов. Так что фактически "держать" рубль нацбанку Беларуси нечем.

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Дефицит валюты обрушит белорусский рубль, вслед за этим пойдет и инфляция, которая и так составляет в мае 9,4% к маю прошлого года – почти вдвое выше таргета (5%). Банк Беларуси будет повышать процентную ставку и дорогие кредиты остановят реальный сектор.

Вопрос года

Точнее кризис может случиться в любой момент в ближайший год.

Москва, конечно, может спасти белорусскую экономику – для нее это не дорого. Но что Путин потребует взамен? Признание Крыма российским? Военную базу? Кабальные долговые договора? Унификацию экономического законодательства? Фактическое превращение страны в еще один федеральный округ России? Все, от чего Лукашенко последние годы успешно уклонялся?

Его корабль лавировал, лавировал, да не вылавировал...

А в Кремле, наверное, радостно потирают ручки, радуясь, что в них попадает экономика соседней страны. Не понимая, что это — сценарий будущих санкций для России, если они окончательно достанут "больших дядей". Которые вполне способны "убить" и российскую экономику.