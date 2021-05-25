Євросоюз заборонив білоруським авіакомпаніям літати на свою територію

На саміті ЄС вирішили заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз. Це відбулося у відповідь на посадку літака Ryanair в Мінську.
Реакція ЄС на затримання Протасевича
Питання затримання засновника білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича виносили на порядок денний саміту ЄС 24 травня. Документ за його підсумками опублікував речник голови Ради Європи Баренд Лейтс.
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У документі мовиться про те, що Європейська рада рішуче засуджує вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня, що загрожує авіаційній безпеці, а також затримання білоруською владою Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.
Деталі документу ЄС
- Єврорада вимагає негайно звільнити Протасевича та Сапегу й гарантувати їм свободу пересування.
- Міжнародну організацію цивільної авіації закликають терміново розслідувати безпрецедентний і неприйнятний інцидент.
- Лідери ЄС пропонують якнайшвидше схвалити додаткові списки фізичних та юридичних осіб щодо яких запровадять санкції.
- Окрім заборони для білоруських авіакомпаній, лідери ЄС рекомендують європейським компаніям не літати у Мінськ.
Європейська Рада й надалі розглядатиме ситуацію, яка трапилася у Мінську.Зверніть увагу! Низка країн світу вже заборонила своїм авіакомпаніям літати над територією Білорусі. Президент Володимир Зеленський зобов'язав Кабінет Міністрів підготувати зупинку авіасполучення нашої держави з Мінськом. Українські літаки оминатимуть повітряний простір Білорусі.
Коротко про затримання Протасевича
- Літак, який летів з Афін до Вільнюса, посадили у Мінську. Все тому, що білоруські диспетчери заявили про замінування. До речі, ніякої вибухівки так і не знайшли.
- Після огляду всіх пасажирів Протасевича, його дівчину і ще 3 людей, назад у літак не впустили.
- Мати активіста заявила, що той нібито перебуває у важкому стані в лікарні. Однак білоруська влада цю інформацію спростувала та опублікувала відео, на якому Протасевич заявляє, що він у СІЗО, а з його здоров'ям буцімто все в порядку.
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