Євросоюз запровадить шостий пакет санкцій проти Білорусі

13 січня 2022 , 12:08
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Джерело:

твітер Рікарда Йозвяка

Білорусь може потрапити під нові санкції Європейського Союзу. У ЄС триває робота над черговим пакетом обмежень.

Наразі мовиться про шостий пакет санкцій проти Білорусі. Відповідна інформація з'явилась у твітері брюссельського кореспондента "Радіо Свободи" Рікарда Йозвяка.

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Санкції можуть ухвалити навесні

Згідно з інформацією Рікарда Йозвяка, розроблення шостого пакета санкцій Європейського Союзу щодо Білорусі триває серед робочих груп.

Санкції можуть бути прийняті і введені в дію на початку весни,
– написав брюссельський кореспондент "Радіо Свободи". 

Попередній пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка ЄС запровадив на початку грудня 2021 року. Міністерство закордонних справ Білорусі відреагувало на обмеження ЄС.

Тоді у Лукашенка закликали європейських політиків "схаменутися".  Мовляв, у Європі "вигадали якусь агресію з боку мирної Білорусі".

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П'ятий пакет санкцій проти Білорусі: коротко

  • 1 грудня з'явилась інформація, що посли країн Євросоюзу схвалили п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Остаточно його затвердили 2 грудня.
  • До санкційного списку потрапили 11 юридичних осіб, авіакомпанія Belavia зокрема, та 17 фізичних осіб.
  • Відповідні обмеження підтримали Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Канада. Санкції США стосуються білоруського суверенного боргу, 20 фізичних та 12 юридичних осіб.

Текст публікації Рікарда Йозвяка:

Робота над шостим пакетом санкцій ЄС щодо Білорусі все ще триває серед робочих груп. Можуть бути готові і прийняті  на початку весни.

Автор: Жанна Клименко