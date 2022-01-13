Євросоюз запровадить шостий пакет санкцій проти Білорусі

Білорусь може потрапити під нові санкції Європейського Союзу. У ЄС триває робота над черговим пакетом обмежень.

Наразі мовиться про шостий пакет санкцій проти Білорусі. Відповідна інформація з'явилась у твітері брюссельського кореспондента "Радіо Свободи" Рікарда Йозвяка.

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Санкції можуть ухвалити навесні

Згідно з інформацією Рікарда Йозвяка, розроблення шостого пакета санкцій Європейського Союзу щодо Білорусі триває серед робочих груп.

Санкції можуть бути прийняті і введені в дію на початку весни,

– написав брюссельський кореспондент "Радіо Свободи".

Попередній пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка ЄС запровадив на початку грудня 2021 року. Міністерство закордонних справ Білорусі відреагувало на обмеження ЄС.

Тоді у Лукашенка закликали європейських політиків "схаменутися". Мовляв, у Європі "вигадали якусь агресію з боку мирної Білорусі".

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П'ятий пакет санкцій проти Білорусі: коротко

1 грудня з'явилась інформація, що посли країн Євросоюзу схвалили п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Остаточно його затвердили 2 грудня.

До санкційного списку потрапили 11 юридичних осіб, авіакомпанія Belavia зокрема, та 17 фізичних осіб.

Відповідні обмеження підтримали Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Канада. Санкції США стосуються білоруського суверенного боргу, 20 фізичних та 12 юридичних осіб.

Текст публікації Рікарда Йозвяка:

Робота над шостим пакетом санкцій ЄС щодо Білорусі все ще триває серед робочих груп. Можуть бути готові і прийняті на початку весни.