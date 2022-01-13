Євросоюз запровадить шостий пакет санкцій проти Білорусі
Джерело:твітер Рікарда Йозвяка
Білорусь може потрапити під нові санкції Європейського Союзу. У ЄС триває робота над черговим пакетом обмежень.
Наразі мовиться про шостий пакет санкцій проти Білорусі. Відповідна інформація з'явилась у твітері брюссельського кореспондента "Радіо Свободи" Рікарда Йозвяка.
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Санкції можуть ухвалити навесні
Згідно з інформацією Рікарда Йозвяка, розроблення шостого пакета санкцій Європейського Союзу щодо Білорусі триває серед робочих груп.
Санкції можуть бути прийняті і введені в дію на початку весни,
– написав брюссельський кореспондент "Радіо Свободи".
Попередній пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка ЄС запровадив на початку грудня 2021 року. Міністерство закордонних справ Білорусі відреагувало на обмеження ЄС.
Тоді у Лукашенка закликали європейських політиків "схаменутися". Мовляв, у Європі "вигадали якусь агресію з боку мирної Білорусі".
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П'ятий пакет санкцій проти Білорусі: коротко
- 1 грудня з'явилась інформація, що посли країн Євросоюзу схвалили п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Остаточно його затвердили 2 грудня.
- До санкційного списку потрапили 11 юридичних осіб, авіакомпанія Belavia зокрема, та 17 фізичних осіб.
- Відповідні обмеження підтримали Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Канада. Санкції США стосуються білоруського суверенного боргу, 20 фізичних та 12 юридичних осіб.
Текст публікації Рікарда Йозвяка:
Робота над шостим пакетом санкцій ЄС щодо Білорусі все ще триває серед робочих груп. Можуть бути готові і прийняті на початку весни.