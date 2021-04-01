Євросоюз засудив незаконний призов Росії в Криму

У Європейському Союзі відреагували на черговий призов Росії у тимчасово окупованому Криму. Союз назвав його порушенням міжнародного права.

Реакція ЄС на призов у Криму

Євросоюз закликав Росію припинити порушення міжнародного права у Криму. Про це заявила речниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Набіли Массралі.

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Росія почала чергову призовну кампанію у незаконно окупованому Криму та Севастополі для залучення жителів півострова в Збройні сили Росії. Це ще одне порушення міжнародного гуманітарного права,

– сказала Массралі.

Вона підкреслила, що Росія підпорядковується міжнародному праву і зобов'язана забезпечувати захист прав людини на півострові.

Речниця наголосила, що ЄС не визнає і не буде визнавати незаконну окупацію Криму та Севастополя.

"Європейський Союз закликає Росію припинити всі порушення міжнародного права на Кримському півострові. ЄС непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – наголосила політикиня.

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