Євросоюз засудив незаконний призов Росії в Криму

У Європейському Союзі відреагували на черговий призов Росії у тимчасово окупованому Криму. Союз назвав його порушенням міжнародного права.
Джерело:"Європейська правда"
Реакція ЄС на призов у Криму
Євросоюз закликав Росію припинити порушення міжнародного права у Криму. Про це заявила речниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Набіли Массралі.
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Росія почала чергову призовну кампанію у незаконно окупованому Криму та Севастополі для залучення жителів півострова в Збройні сили Росії. Це ще одне порушення міжнародного гуманітарного права,
– сказала Массралі.
Вона підкреслила, що Росія підпорядковується міжнародному праву і зобов'язана забезпечувати захист прав людини на півострові.
Речниця наголосила, що ЄС не визнає і не буде визнавати незаконну окупацію Криму та Севастополя.
"Європейський Союз закликає Росію припинити всі порушення міжнародного права на Кримському півострові. ЄС непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – наголосила політикиня.
Головне про російський призов у Криму
- За даними українських правозахисників, у березні суди в Криму винесли щонайменше 7 вироків за ухиляння від служби в армії Росії.
- "Кримська правозахисна група" повідомила, що з 2014 року в російську армію призвали понад 28 тисяч жителів півострова.