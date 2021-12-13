У Євросоюзі назвали відповідального за вбивство російських журналістів у ЦАР

Євросоюз 13 грудня ввів санкції проти низки російських спецпризначенців, зокрема найманців ПВК "Вагнера". До переліку потрапив і Валерій Захаров, якого назвали винним у вбивстві російських журналістів у Центральноафриканській республіці.

У санкційних списках Євросоюзу радника президента Центральноафриканської республіки Валерія Захарова назвали відповідальним за вбивство російських журналістів.

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Захаров був відповідальним за безпеку

У рішенні ЄС сказано, що Захаров – колишній агент ФСБ та ключова фігура в командуванні ПВК "Вагнера". Навіть під час перебування на посаді радника президента ЦАР з питань безпеки він підтримував тісні зв'язки з Росією.

Як людину, відповідальну за безпеку та яка має великий вплив у ЦАР та на ПВК "Вагнера", Захарова вважають відповідальним за порушення прав людини в країні. Зокрема позасудові страти та вбивства, які вчиняли вагнерівці.

Сюди також входить вбивство трьох російських журналістів у 2018 році, за безпеку яких відповідав Валерій Захаров,

– йдеться у заяві ЄС.

Що відомо про вбивство журналістів

У липні 2018 року в ЦАР вбили трьох російських журналістів, які знімали фільм про ПВК "Вагнера".

Журналістів убили тоді, коли вони їхали на зустріч зі своїм помічником.

За даними ЗМІ, до вбивства могли бути причетними вагнерівці.

Водночас у Кремлі заявляли, що журналістів убили місцеві повстанці.

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