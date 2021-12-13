У Євросоюзі назвали відповідального за вбивство російських журналістів у ЦАР
Джерело:Офіційний журнал ЄС
Євросоюз 13 грудня ввів санкції проти низки російських спецпризначенців, зокрема найманців ПВК "Вагнера". До переліку потрапив і Валерій Захаров, якого назвали винним у вбивстві російських журналістів у Центральноафриканській республіці.
У санкційних списках Євросоюзу радника президента Центральноафриканської республіки Валерія Захарова назвали відповідальним за вбивство російських журналістів.
Зверніть увагу ЄС офіційно ввів санкції проти ПВК "Вагнера": хто під них потрапив
Захаров був відповідальним за безпеку
У рішенні ЄС сказано, що Захаров – колишній агент ФСБ та ключова фігура в командуванні ПВК "Вагнера". Навіть під час перебування на посаді радника президента ЦАР з питань безпеки він підтримував тісні зв'язки з Росією.
Як людину, відповідальну за безпеку та яка має великий вплив у ЦАР та на ПВК "Вагнера", Захарова вважають відповідальним за порушення прав людини в країні. Зокрема позасудові страти та вбивства, які вчиняли вагнерівці.
Сюди також входить вбивство трьох російських журналістів у 2018 році, за безпеку яких відповідав Валерій Захаров,
– йдеться у заяві ЄС.
Що відомо про вбивство журналістів
- У липні 2018 року в ЦАР вбили трьох російських журналістів, які знімали фільм про ПВК "Вагнера".
- Журналістів убили тоді, коли вони їхали на зустріч зі своїм помічником.
- За даними ЗМІ, до вбивства могли бути причетними вагнерівці.
- Водночас у Кремлі заявляли, що журналістів убили місцеві повстанці.
До теми пропонуємо більше про санкції проти вагнерівців у випуску "WTF": дивіться відео