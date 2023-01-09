У Євросоюзі підтвердили, що саміт Україна – ЄС пройде в Києві
Джерело:DW
Наступний саміт Україна – Європейський Союз таки пройде в Україні – це підтвердили на офіційному рівні. Зокрема, Швеція, яка головує в ЄС.
Попередньо в Офісі Президента анонсували, що саміт пройде в Києві 3 лютого. Проте, у ЄС досі не підтверджували, що він відбудеться таки в Києві.
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Саміт Україна – Євросоюз пройде в Києві – це офіційно підтвердила Швеція, яка головує в ЄС,
– повідомила кореспондентка DW з Брюсселя.
Про що говоритимуть на саміті
Темою саміту може буде продовження підтримки України. Лідери також, ймовірно, обговорять шлях України до членства у блоці.
Зазначимо, що останній, 23-ій Саміт Україна – Європейський Союз відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.
За його підсумками, фон дер Ляєн перелічила три напрямки, які наблизять Україну до перспективи членства в Євросоюзі. Зокрема, йшлося про втілення реформ, поступову економічну інтеграцію та поглиблення політичної асоціації , а також повне впровадження глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі.
Довідка! Проведення самітів Україна – ЄС здійснюється на підставі статті 5 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, відповідно до якої "сторони проводять регулярні засідання в рамках політичного діалогу на рівні самітів".
Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської Ради та президента Європейської Комісії. Cаміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі.
Україна вступає до ЄС: головне
- За даними Міністерстві економіки, Україна офіційно прийняла усі технічні стандарти Євросоюзу.
- Президент Зеленський 30 грудня підписав закон про національні меншини. Відтак, Україна ухвалила усі закони, які потрібні для вступу в ЄС.
- Австрія підтримала вступ України до Євросоюзу, але вимогою є реалізація всіх реформ.