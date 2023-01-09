У Євросоюзі підтвердили, що саміт Україна – ЄС пройде в Києві

Наступний саміт Україна – Європейський Союз таки пройде в Україні – це підтвердили на офіційному рівні. Зокрема, Швеція, яка головує в ЄС.

Попередньо в Офісі Президента анонсували, що саміт пройде в Києві 3 лютого. Проте, у ЄС досі не підтверджували, що він відбудеться таки в Києві.

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Саміт Україна – Євросоюз пройде в Києві – це офіційно підтвердила Швеція, яка головує в ЄС,

– повідомила кореспондентка DW з Брюсселя.

Про що говоритимуть на саміті

Темою саміту може буде продовження підтримки України. Лідери також, ймовірно, обговорять шлях України до членства у блоці.

Зазначимо, що останній, 23-ій Саміт Україна – Європейський Союз відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.

За його підсумками, фон дер Ляєн перелічила три напрямки, які наблизять Україну до перспективи членства в Євросоюзі. Зокрема, йшлося про втілення реформ, поступову економічну інтеграцію та поглиблення політичної асоціації , а також повне впровадження глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі.

Довідка! Проведення самітів Україна – ЄС здійснюється на підставі статті 5 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, відповідно до якої "сторони проводять регулярні засідання в рамках політичного діалогу на рівні самітів".

Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської Ради та президента Європейської Комісії. Cаміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі.

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