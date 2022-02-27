У Євросоюзі заборонили російські телеканали RT та Sputnik

Очільники європейських міністерств закордонних справ домовилися заборонити у ЄС мовлення російських телеканалів із дезінформацією. Мовиться про RT та Sputnik.

Заборона на мовлення російських пропагандистів поширюється на всі країни Євросоюзу. Про це повідомив очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

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Боррель: Токсична дезінформація у Європі

Як розповів Боррель, заборона є вирішальним кроком для того, щоб "перекрити кран" для інформаційних маніпуляцій у Європі. Він зазначив, що Кремль є у масивній кампанії з дезінформації в Україні та по цілому Євросоюзу.

Путін хоче не тільки захопити землю, він також хоче захопити душі людей токсичними повідомленнями, брехнею,

– наголосив глава дипломатії ЄС.

Заборона поширюється не лише на телеканали, а й на їхні дочірні компанії. "Токсична та шкідлива дезінформація у Європі", – підсумував Боррель



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