У Єйську та Енгельсі пролунали вибухи: там розташовані військові аеродроми Росії

У російському Єйську Краснодарського краю пролунали вибухи. Гучні звуки чули також мешканці Енгельса Саратовської області, де також розташований військовий аеродром.

Російські телеграм-канали написали, що над Єйськом у Краснодарському краї пролунало понад 10 вибухів.

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Що відбувалось у Єйську

Місцеві мешканці розповідали, що вибухи у Єйську почали лунати орієнтовно о 3 ночі проти 5 квітня. Крім "хлопків" місцеві чули також звук автоматних черг у районі місцевого аеродрому та військового містечка.

Згодом очільник району Роман Бублик заявив, що нібито російські військові атаку відбили. У росіян, за його словами, як завжди – немає жодних руйнувань. Проте місцеві мешканці у телеграм-каналах написали, що:

безпілотники летіли дуже низько і їх не фіксували на радарах;

і їх не фіксували на радарах; були прильоти та паніка.

У відомому українському телеграм-каналі "Миколаївський Ваньок" написали, що другий військовий аеродром у Єйську був під атакою дронів. Там, за їхніми даними, зосереджено кілька бортів СУ-25 та СУ-30СМ.

До речі, відстань від Харкова до Єйська становить орієнтовно 700 – 800 кілометрів.

Де розташований російський Єйськ: дивіться на карті

Що відбувалось в Енгельсі

Вже під ранок в телеграм-каналах Енгельса Саратовської області написали, що там "чьот бомбануло", а що "сільно трясонуло" і "сірєна завила". Вибухи там пролунали орієнтовно о 5:19 5 квітня. Саме на авіабазі біля міста росіяни тримають свою стратегічну авіацію. Зокрема, мовиться про стратегічний бомбардувальник Ту-95МС та Ту-160.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін інформацію про вибухи прокоментував. Він зазначив, що в Енгельсі вранці буцімто ліквідували безпілотники. Традиційно в росіян постраждалих та руйнувань інфраструктури під час падіння уламків попередньо немає.

До речі, Енгельс розміщений орієнтовно за 880 кілометрів від українського Харкова.

Де розміщений Енгельс: дивіться на карті

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