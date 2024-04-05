У Єйську та Енгельсі пролунали вибухи: там розташовані військові аеродроми Росії
У російському Єйську Краснодарського краю пролунали вибухи. Гучні звуки чули також мешканці Енгельса Саратовської області, де також розташований військовий аеродром.
Російські телеграм-канали написали, що над Єйськом у Краснодарському краї пролунало понад 10 вибухів.
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Що відбувалось у Єйську
Місцеві мешканці розповідали, що вибухи у Єйську почали лунати орієнтовно о 3 ночі проти 5 квітня. Крім "хлопків" місцеві чули також звук автоматних черг у районі місцевого аеродрому та військового містечка.
Згодом очільник району Роман Бублик заявив, що нібито російські військові атаку відбили. У росіян, за його словами, як завжди – немає жодних руйнувань. Проте місцеві мешканці у телеграм-каналах написали, що:
- безпілотники летіли дуже низько і їх не фіксували на радарах;
- були прильоти та паніка.
У відомому українському телеграм-каналі "Миколаївський Ваньок" написали, що другий військовий аеродром у Єйську був під атакою дронів. Там, за їхніми даними, зосереджено кілька бортів СУ-25 та СУ-30СМ.
До речі, відстань від Харкова до Єйська становить орієнтовно 700 – 800 кілометрів.
Де розташований російський Єйськ: дивіться на карті
Що відбувалось в Енгельсі
Вже під ранок в телеграм-каналах Енгельса Саратовської області написали, що там "чьот бомбануло", а що "сільно трясонуло" і "сірєна завила". Вибухи там пролунали орієнтовно о 5:19 5 квітня. Саме на авіабазі біля міста росіяни тримають свою стратегічну авіацію. Зокрема, мовиться про стратегічний бомбардувальник Ту-95МС та Ту-160.
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін інформацію про вибухи прокоментував. Він зазначив, що в Енгельсі вранці буцімто ліквідували безпілотники. Традиційно в росіян постраждалих та руйнувань інфраструктури під час падіння уламків попередньо немає.
До речі, Енгельс розміщений орієнтовно за 880 кілометрів від українського Харкова.
Де розміщений Енгельс: дивіться на карті
Гучно було у Курську та Воронежі
- Ввечері 4 квітня у Курській області оголосили про загрозу атаки дронами. Зокрема, у Желєзногорську навіть лунала сирена.
- Згодом губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про роботу ППО та додав, що після "збиття дронів" вибухи та пожежа були нібито в районі Центрального ринку.
- У телеграм-каналах написали про прильоти у приватному секторі. Проте російське міноборони їх "не побачило" та заявило тільки про нібито 7 збитих дронів.
- У сусідньому Воронежі також заявили про небезпеку через атаку дронів. Про наслідки він не писав.