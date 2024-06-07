Один із найбагатших бізнесменів Польщі помер за загадкових обставин: що відомо

У Польщі 7 червня знайшли мертвим одного з найбагатших бізнесменів Польщі. Мовиться про співзасновника компанії з виробництва офісних меблів Nowy Styl – Єжи Кшановського.

Польські журналісти зазначили, що одна з найбагатших людей країни померла за загадкових обставин. Кшановський також був почесним консулом України в Ряшеві.

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Єжи Кшановський помер за загадкових обставин

54-річний Єжи Кшановський зник безвісти після того, як вийшов з дому в селі Кросьценко Вижнє, Коросненський повіт, Підкарпатське воєводство. За повідомленням радіо RMF, Кшановський вийшов з дому в шортах і футболці на прогулянку і з того часу його ніхто не бачив. Стурбовані родичі зв'язалися з поліцією, що спонукало розпочати пошуки зниклого.

Спільними зусиллями поліції, пожежників, рятувальників, кінологів та безпілотника, оснащеного тепловізором, близько полудня в четвер було розпочато пошукову операцію. На жаль, у п'ятницю ввечері рятувальники виявили тіло загиблого бізнесмена в полі неподалік від його помешкання в Кросценку Вижньому, що на Підкарпатті. Точні причини та обставини трагедії залишаються нез'ясованими. У відповідь на це прокурор розпорядився провести розтин тіла для подальшого розслідування.

54-річний Єжи Кшановський та його брат Адам у 1992 році заснували компанію Nowy Styl, який став відомими європейським виробником офісних меблів. Адам Кшановський зараз є президентом компанії. Брати Кшановські вже багато років поспіль визнаються одними з найбагатших поляків за версією журналу Forbes, посівши 57-ме місце у 2021 році. На той час їхня компанія виробляла близько 8 мільйонів стільців на рік.

У 2023 році дохід від продажів компанії Nowy Styl склав 310 мільйонів євро (еквівалент 1,3 мільярда злотих). Компанія розповсюджує свою продукцію у понад 70 країнах світу.

Раніше у Польщі помер прикордонник, якого поранили

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Комиш повідомив, що прикордонник, якого поранили мігранти в районі села Дубичі Церковні, помер 6 червня. Загиблий прикордонник Матеуш понад тиждень боровся за життя у лікарні, але так і не зміг одужати після важкого поранення.

Міністр відзначив жертовність і відданість Батьківщині Матеуша та назвав його "прикладом найвищої мужності". Він також висловив жаль у зв'язку з цією втратою.