Їдьте туди, де буде комфортно, – Кремінь звернувся до тих, кого не влаштовує українська мова

Мовний омбудсмен вчергове став на захист української мови, закликавши поважати "солов'їну". Натомість тим, кого не влаштовує мовний закон та держава Україна, Тарас Кремінь порадив поїхати туди, де їм буде комфортно.

Тарас Кремінь наголосив, що загроза українській мові рівноцінна загрозі національній безпеці України.

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За його словами, мова – це не лише засіб спілкування, а й своєрідний код нашої нації. Тож тим, кого не влаштовує наявність Уповноваженого із захисту державної мови чи мовного закону, Кремінь порадив поїхати до інших країн.

Сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, де, на вашу думку, ви будете почуватися комфортно. Поважайте український народ, який століттями виборював своє право на незалежність і продовжує сьогодні боротися з окупантом на фронті на сході нашої країни,

– наголосив мовний омбудсмен.

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