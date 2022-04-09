Їх багато, як сарани, але вони не переможуть на Донбасі, – Єрмак
Джерело:телеграм Андрія Єрмака
Росія не може окупувати всю територію Донбасу. Тому путінська армія проводить тактику терору.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що Збройні Сили України міцно стоять. Тому росіяни воюють лише з мирними мешканцями та їхніми будинками. Однак у кінцевому результаті така тактика не спрацює.
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Росія зламає зуби. Їх багато, як сарани, але вони не переможуть на Донбасі. Україна не відступить і не поступиться суверенітетом та територіальною цілісністю,
– запевнив Єрмак.
Політик також розкритикував порівняння Маріуполя зі Сталінградом. Він наголосив, що агресія Росії проти України унікальна, тому ніякого "нашого Сталінграда" не буде. Будуть злочини у Бучі, Ірпені, Гостомелі та Бородянці.
Голова ОПУ наголосив, що ми повинні мати власну історична пам'ять і не дозволити розмити її такими порівняннями.
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